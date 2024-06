Catona Calcio, confermato mister Carrozza. Presto la presentazione dei nuovi soci

StrettoWeb

Una notizia che i tifosi biancoazzurri speravano arrivasse. Ed ecco l’ufficialità: Daniele Carrozza resta alla guida dell’Asd Catona Calcio per un altro anno. La notizia è stata ufficializzata dal direttore sportivo della società reggina, Michele Cotroneo, dopo un incontro con il mister in cui è stata sottolineata l’intenzione di proseguire insieme, a patto di migliorare la squadra e riprendere il discorso lasciato in sospeso nell’ultima partita playoff persa contro il Taurianova: ovvero puntare la Promozione. È bastata una stretta di mano tra i veri due artefici di una stagione, comunque fantastica, per sentirsi ancora in simbiosi e pianificare i prossimi passi da attuare sul piano tecnico.

Intuizione felice

Per il Catona Calcio, l’estate scorsa ha rappresentato l’anno zero: un nuovo inizio dove poter programmare con serietà, dare un segnale importante alla città e, soprattutto, restituire credibilità alla società biancozzurra. Così, il direttore sportivo Michele Cotroneo ha fatto una delle scommesse più grandi della sua carriera: una sorta di all-in al texas-holdem, o vinci o torni a casa se la scelta non porta ai risultati programmati. L’intuizione di scegliere il giovane Daniele Carrozza come nuovo allenatore del Catona, invece, è stata tra le più felici, perché il promettente mister è riuscito a dare un’identità alla squadra, un gioco innovativo, concreto e bello da vedere riscuotendo consensi in tutte le piazze di Prima Categoria e non solo. Adesso, l’intesa tra Cotroneo e Carrozza è ancora più salda, il mister ha conquistato la fiducia della società ed ora è pronto a fornire le sue indicazioni per migliorare la qualità della rosa. Insieme a Carrozza, la società ha confermato anche tutto il suo staff che prevede Marco Chiricolo come secondo allenatore, Pietro Tuzzato preparatore atletico e Giovanni Lofaro preparatore dei portieri.

Interventi mirati

Inutile nascondersi. Dopo l’entusiasmante campionato vissuto da protagonista, quella che verrà, dovrà essere per il Catona di mister Carrozza una stagione da vertice. La strada è già stata tracciata l’anno scorso dallo stesso allenatore, adesso spetta alla società e soprattutto al ds Cotroneo puntellare una squadra già di livello ma, non ancora pronta al salto di categoria. Diversi sono stati gli incontri tra il ds e l’allenatore prima della stretta di mano finale in quanto Carrozza avrebbe chiesto a Cotroneo garanzie su alcuni giocatori, in modo da alzare notevolmente l’asticella. Oltre a confermare lo zoccolo duro, infatti, servirebbe un rinforzo importante per ogni reparto. La palla, adesso, spetta alla società e soprattutto a Michele Cotroneo che già dall’estate scorsa ha gettato le basi per il Catona del futuro.

I nuovi soci

L’Asd Catona Calcio procede netta verso il suo progetto di crescita. La società è molto organizzata e soprattutto è tornata ad essere credibile ed efficace e, sul campo arrivano i risultati. Motivo per cui, ha acquisito maggiore appeal. Ecco perché il suo obiettivo è quello di rinforzarsi e rilanciare le sue ambizioni. Fra qualche settimana, infatti, sarà presentato l’ingresso di nuovi soci, finalizzato al consolidamento della realtà Asd Catona.

