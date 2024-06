Catanzaro, è ufficiale: Ciro Polito è il nuovo DS, “comincia una nuova era”

StrettoWeb

Ora è ufficiale: Ciro Polito è il nuovo direttore sportivo dell’US Catanzaro. Oggi la firma del contratto che lo lega per due anni – con opzione per il terzo – al club giallorosso. Il 45enne di Napoli, a Bari nelle ultime tre stagioni dopo avere ricoperto il ruolo di ds della Juve Stabia e dell’Ascoli, chiude il rinnovo del quadro dirigenziale dopo l’arrivo del nuovo direttore generale Paolo Morganti.

Polito: “ecco chi mi ha convinto”

“Comincia una nuova era”, ha commentato il nuovo direttore sportivo. “Il calcio è fatto di cicli – ha aggiunto Polito – quello che ha fatto il Catanzaro nelle ultime stagioni è stato incredibile, ma ora è giusto rifondare con la volontà di essere all’altezza di quanto è stato costruito e delle ambizioni della società. Dopo gli straordinari risultati ottenuti nei tre anni trascorsi a Bari, tra cui annovero una salvezza difficilissima per ottenere la quale ho messo tutte le mie forze, ho deciso di mettere tutte le mie competenze a disposizione del Catanzaro. A convincermi la chiamata diretta da parte del presidente Floriano Noto, uno dei pochi che a questi livelli, in uno scenario dominato dai fondi di investimento, incarna la figura di una proprietà impegnata direttamente nella gestione, con saldi valori e un forte legame con la piazza. La sua scelta mi ha riempito di orgoglio, non ci ho pensato un attimo”.

Il Presidente Noto: “stiamo ricomponendo il puzzle”

“Come avevo avuto modo di dire ad alcuni giornalisti qualche giorno fa – ha spiegato il presidente Floriano Noto – stiamo ricomponendo il puzzle per essere pronti, senza alcun problema, ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B. Anche in questo caso la scelta di Polito non è stata casuale: abbiamo preferito avere con noi un uomo competente e di esperienza, capace di far partire un nuovo ciclo della nostra storia sportiva. Il suo entusiasmo e il suo “sì” senza riserve alla mia chiamata, mi hanno ancor di più convinto che si tratta della persona giusta per il Catanzaro”.

