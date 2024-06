A Catanzaro tutti “Insieme per un futuro senza leucemie”

StrettoWeb

In occasione della Giornata Nazionale contro Leucemie, Linfomi e

Mieloma, la Pro Loco di Gasperina, in collaborazione con la compagnia teatrale Theatron “Franco Squillacioti” e la sezione AIL di Reggio Calabria/Vibo Valentia “Albero Neri”, è lieta di annunciare

il convegno “Insieme per un futuro senza leucemie: il futuro delle cure ematologiche attraverso la ricerca scientifica”.

L’evento si terrà il 21 giugno 2024 alle ore 17:00 presso il Municipio di

Gasperina. Questo importante incontro vedrà la partecipazione di medici e ricercatori, oltre che di rappresentanti delle istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle malattie ematologiche e sulle nuove frontiere della ricerca scientifica.

Durante il convegno, saranno presentati gli ultimi progressi nella diagnosi e nel trattamento delle leucemie, linfomi e mielomi, con un focus particolare sulle terapie innovative e sui progetti di ricerca in corso.

Il programma del convegno

Previsti i saluti di:

• Gregorio Gallello, Sindaco di Gasperina

• Maria Caterina Messina, Presidente della Pro Loco di Gasperina

• Antonella Bellocci, Presidente della Compagnia Teatrale Theatron “F. Squillacioti”

• Giusy Sembianza, Presidente della sezione AIL di Reggio Calabria/Vibo Valentia “Albero Neri”

Seguiranno gli interventi di:

• Dott.ssa Katia Alati, Ematologa presso la divisione di Ematologia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria

• Dott.ssa Caterina Micò, Dirigente Medico presso il Centro Unico Regionale Trapianti di Cellule Staminali e Terapie Cellulari “Alberto Neri”

• Dott.ssa Nadia Carbone, Psiconcologa

• Prof. Nicola Amodio, Professore associato di Patologia Generale presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

• Niccolò Vono, Studente di Biotecnologie Molecolari per la Medicina Personalizzata presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

Durante l’evento, la compagnia teatrale Theatron “Franco Squillacioti” verrà omaggiata dalla Pro Loco di una targa riconoscitiva del suo impegno, negli anni, a raccogliere fondi a favore dell’AIL. La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti e rappresenterà l’occasione di avviare una raccolta fondi a favore di AIL: “invitiamo calorosamente la cittadinanza o chiunque lo desiderasse a prendere parte a questo importante momento di informazione e condivisione, per supportare la lotta contro le malattie ematologiche e sostenere la ricerca scientifica”.

