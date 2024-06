Taverna (Catanzaro): grande successo per la IV tappa del circuito Bench Press Csen (alzate su panca)

StrettoWeb

Grande successo per la IV tappa del circuito Bench Press Csen. Si sono classificati come primi assoluti, nella categoria senior: Giuseppe Veraldi; nella categoria junior: Joseph Schipani; nella categoria femminile: Simona Russo; nella categoria Master, Vincenzo Alberto Lavorio. Forza, tenacia, sacrificio e tanto allenamento sono gli ingredienti che hanno fatto della IV Tappa del circuito Bench Press Csen, organizzato dal Comitato provinciale C.S.E.N. Catanzaro Aps, con la collaborazione dell’a.s.d. New Gym & Joy e il patrocinio del Comune di Taverna, un grande successo e, soprattutto, una vetrina per i tanti atleti che hanno partecipato.

La quarta tappa, di ben cinque che compongono il Circuito, giunto alla sua seconda edizione coinvolgendo un centinaio di sportivi di tutta la Calabria e non solo, che, domenica, 26 maggio, ha ospitato nel Palazzetto Comunale di Taverna, in provincia di Catanzaro, atleti dai 15 ai 50 anni, uomini e donne, che, animati da un sano spirito competitivo, si sono cimentati nella gara di bench press (alzate su panca), dimostrando tanta voglia di confrontarsi.

Le parole del responsabile provinciale C.S.E.N.

“Il circuito Bench Press Csen – ha spiegato il responsabile regionale C.S.E.N. di Bench Press, Fabio Scarfone – è nato l’anno scorso su iniziativa del presidente del Comitato provinciale C.S.E.N. di Catanzaro, Francesco De Nardo, con lo scopo di aggregare tutti coloro, dai più piccoli ai più grandi, che frequentano le associazioni sportive dilettantistiche allenandosi nelle sale da fitness. Questa che si sta tenendo è quindi la seconda edizione del circuito, che si compone di cinque tappe: la prima tappa si è svolta il 18 febbraio all’Hotel 106 di Sellia Marina; la seconda si è tenuta il 17 marzo a Catanzaro, con la collaborazione dell’a.s.d Natural Fitness; la terza, il 28 aprile a Policoro, in provincia di Matera, con la collaborazione della New Gold’s Gym; la quarta, appunto, a Taverna, a cui seguirà la quinta e ultima tappa in programma per il 30 giugno a Sellia Marina, in attesa poi della finale, che si terrà a Catanzaro nel mese di ottobre”.

Pertanto, è stato organizzato un circuito che vuole dare spazio a tutti senza distinzioni di età o di genere. I partecipanti della quarta tappa si sono messi alla prova al cospetto della giuria, composta dal responsabile Fabio Scarfone, Giuseppe Malerba, Domenico Costantino, Samuel Scarfone e Silvana Mercurio, sfoderando un buon livello tecnico. Hanno gareggiato cercando di dare il massimo, senza mai calpestare i piedi dell’avversario, che per ciascuno è stato un prezioso compagno d’avventura con cui condividere un’importante esperienza di sport. Un’esperienza che ha portato tanta soddisfazione a tutti gli atleti. E ha consentito a tanti di conquistare il podio.

La classifica a squadre

E difatti, nella classifica a squadre, prima classificata è stata la Natural Fitness di Catanzaro; seconda, la Dynamic Club di Sersale; terza, la Body Lab di S. Sofia D’Epiro. Inoltre, si sono classificati come primi assoluti: nella categoria Senior, Giuseppe Veraldi; nella categoria Junior, Joseph Schipani; nella categoria Femminile, Simona Russo; nella categoria Master, Vincenzo Alberto Lavorio.

Soddisfazione è stata espressa per l’ottima riuscita di questa quarta tappa sia da parte di Fabio Scarfone che da parte di Francesco De Nardo. Come in tutte le manifestazioni sportive firmate C.S.E.N. il lavoro di squadra ha avuto la sua grande importanza. “Se questa tappa è ben riuscita – ha detto Scarfone – è anche merito del grande impegno profuso da tutto lo staff guidato da Giuseppe Veraldi, che ringrazio per avere dato un prezioso supporto all’organizzazione”. Non rimane che attendere la prossima e ultima tappa del circuito per conoscere i nomi definitivi dei partecipanti al gran finale.

