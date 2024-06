Catanzaro, al via l’orario estivo con nuovi servizi per i viaggiatori | INFO

StrettoWeb

AMC S.p.A. comunica che da lunedì 24 giugno entrerà in vigore l’orario estivo del trasporto pubblico. Questo nuovo orario resterà in vigore fino a domenica 15 settembre, offrendo all’utenza un servizio adeguato alle esigenze della stagione estiva. Ecco le novità per l’estate 2024 ormai alle porte:

Circolare Mare : Dal 15 luglio al 31 agosto, sarà attivo in via sperimentale il servizio della Circolare Mare. Le corse, con una frequenza di 50 minuti, copriranno l’intero lungomare di Catanzaro Lido, andata e ritorno.

: Dal 15 luglio al 31 agosto, sarà attivo in via sperimentale il servizio della Circolare Mare. Le corse, con una frequenza di 50 minuti, copriranno l’intero lungomare di Catanzaro Lido, andata e ritorno. Trenino del Mare: Dal 15 luglio al 31 agosto, nell’orario serale, sarà operativo il “Trenino del Mare”.

Gli orari estivi sono facilmente consultabili sul sito www.amcspa.it

