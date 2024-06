Catanzaro, il Bari sul DS Magalini? Lui risponde: “ecco la verità”

StrettoWeb

L’area tecnica del Catanzaro, e non poteva essere altrimenti, è corteggiata. Le ultime due stagioni del club calabrese, che ha sfiorato il doppio salto dalla C alla A, hanno attirato le attenzioni dell’Italia (e non solo) su calciatori, allenatore e direttori. Ma se su Vivarini si va verso la conferma (come anticipato su StrettoWeb oltre una settimana fa), anche per via del contratto, per il DS Magalini i rumors parlano di un interesse del Bari, salvatori al fotofinish ai playout.

Magalini è in scadenza al 30 giugno 2024. I rapporti con Noto sono più che buoni e sono previsti incontri per definire la situazione. E’ proprio quanto ha affermato lo stesso direttore a Sportitalia, con una dichiarazione sibilina: “Bari è una piazza meravigliosa, ma devo parlare prima col Catanzaro”, ha detto Magalini.

