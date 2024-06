Catania, che soddisfazione! I siciliani vincono la Supercoppa Italiana di beach soccer | VIDEO

StrettoWeb

La Supercoppa Italiana 2024 di beach soccer viene vinta dal Catania, che al Beach Stadium “Matteo Valenti” batte 5-2 la Farmaè Viareggio. I bianconeri, che nel 2023 avevano trionfato nella finale scudetto proprio contro gli etnei, perdono nettamente contro i siciliani e vedono sfumata la possibilità di aggiudicarsi il primo trofeo della stagionale.

Tabellino

Viareggio – Catania: 2-5



Viareggio: Carpita, Rombi, Bertacca, Genovali, Ozu, Zè Lucas, Remedi, G. Santini, Ghilarducci, Léo Martins, Gori, Fazzini. All. Corosiniti

Catania: Romano, Campagna, Catarino, Josep Jr, Farinha, Be Martins, Percia Montani, Padilha, Caique, Fred, Barbagallo, Giordani. All. Fabricio Santos

Arbitri: Pavone di Forlì, Sacchi di Lecco, Romani di Modena

Reti: 4’ st Gori (V), 5’ st Josep Jr (C), 12’ st Be Martins (C), 3’ tt Catarino (C), 5’ tt Léo Martins (V), 11’ tt Josep Jr (C), 11’ tt Giordani (C)

