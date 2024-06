Catania, arrivano i semafori speciali: la stoccata del Sindaco agli “sprovveduti”

StrettoWeb

“Lunedì attiveremo i semafori T-exspeed che registreranno le violazioni di chi passa col rosso nei semafori pedonali, addebitando l’infrazione.

Per adesso localizzati alla circonvallazione, speriamo di installarli anche in altri tratti insidiosi. Presto metteremo in funzione anche gli autovelox”. Così il Sindaco di Catania Enrico Trantino annuncia l’attivazione dei semafori T-exspeed, che registreranno la violazione di chi passa col rosso.

Il primo cittadino ne approfitta anche per lanciare qualche frecciata. “Qualche sprovveduto pensa sia un modo di fare cassa. Magari saranno quegli stessi che hanno inveito per l’assenza di sistemi di limitazione della velocità, in occasione di incidenti mortali. In un Paese normale le regole si seguono senza bisogno di presidi che ne garantiscano il rispetto. E se chi amministra pone strumenti per migliorare la sicurezza, agisce da padre di famiglia; non per “fare cassa”.

