Catania: non accetta la fine della relazione, 36enne insegue la ex e il nuovo compagno fino alla caserma dei Carabinieri

Un uomo di 36 anni, pregiudicato, ha aggredito verbalmente e fisicamente la sua ex 19enne appresa la notizia della fine della loro relazione a pranzo, ‘svelando’ anche il suo nuovo fidanzato, un 27enne che era al tavolo con loro. L’uomo ha reagito con violenza anche contro il ‘rivale’.

I due ragazzi sono fuggiti e hanno trovato riparo nella caserma dei carabinieri di Paternò, dove poco dopo è arrivato anche il 36enne che, con una pietra in mano, ha picchiato contro il cancello pretendendo la ‘restituzione’ della coppia. Sono intervenuti militari del nucleo Radiomobile della compagnia che hanno messo bloccato l’uomo che ha continuato a minacciare la 19enne e il 27enne.

La ragazza ha presentato querela nei confronti dell’ex, già destinatario dell’ammonimento del Questore di Catania, che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. Il 36enne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi congiunti e di comunicare con loro.

