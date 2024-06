Catania: metro aperta sino all’una di notte il venerdì e il sabato

StrettoWeb

Nei giorni scorsi il Comune di Catania ha annunciato ai cittadini una notizia molto importante in quanto a partire da questo fine settimana, l’orario di esercizio della metro sarà esteso sino all’una del mattino ogni venerdì e ogni sabato. Negli altri giorni, domenica inclusa, invece, l’ultima corsa rimane alle 22:30 da Stesicoro (alle 22:00 da Nesima).

Il venerdì e il sabato l’ultima corsa da Nesima in direzione Stesicoro sarà alle 00:30 il venerdì e alle 00:40 il sabato, mentre l’ultima corsa da Stesicoro in direzione Nesima sarà alle ore 01:00 in entrambi i giorni.

Inalterati al momento gli orari delle prime corse del mattino (alle 6:40 da Nesima e alle 7:00 da Stesicoro). L’estensione dell’orario di apertura almeno nei principali due giorni del fine settimana è un importante risultato.

