“Castrolibero ieri, oggi e domani”: un ponte tra generazioni

“Un’idea nata da un aperitivo, come che si fa con i più grandi amici e ricordando il tempo passato insieme”. Esordisce così l’Avvocato Luca Barbuto, parlando della prossima iniziativa sul territorio di Castrolibero, dal titolo “Castrolibero ieri, oggi e domani”. “Ci siamo trovati in modo spensierato come facevamo da giovani e fra una risata e l’altra, è venuta fuori l’idea che tutto questo micro mondo fatto di ricordi, potesse magari diventare qualcosa di più ampio, o meglio ancora, un vero e proprio evento coinvolgendo il Comune di Castrolibero”.

E continua. “Perché credo sia davvero importante per il bagaglio storico di una comunità, ricordare i luoghi della storia oppure i suoi personaggi, quelli che hanno aiutato a crescere la mia generazione, quella degli anni ’70 ma anche quelle successive, e ricordando anche le persone che hanno dato tanto alla nostra comunità”. Un incontro, quindi, non solo per ricordare ma anche che funga da monito per le nuove generazioni.

“Volevamo un evento che fosse un ponte fra le generazioni perché guardando a ieri noi puntiamo dritti al domani, ed è proprio da qui che è nata la voglia di coinvolgere i bambini e quindi gli Asili nido presenti a Castrolibero”. Ad organizzare questo evento particolare sarà l’Associazione Enotria, nata proprio dall’incontro di cinque amici: Luca Barbuto; Giuseppe De Marco; Roberto Lucio; Bruno Mallamace; Francesco Patitucci. “L’Associazione Enotria” prosegue Barbuto “vuole partire dal ricordo dei giorni passati per poi coinvolgere anche i bambini, il tutto immerso in un evento dal grande spessore culturale, che si terrà a Castrolibero venerdì 7 giugno”.

I dettagli dell’evento

“Abbiamo concepito questo evento suddividendolo in due filoni principali: dalle 18.30 in poi, alla villetta “Padre Pio”, ci saranno stand gastronomici; artisti di strada; spazi dedicati ai bambini e intrattenimento variegato dedicato a loro, naturalmente, con la presenza degli Asili nido. Dalle 20 in poi, invece, all’Anfiteatro Tieri, inizierà l’evento con racconti dedicati alla Castrolibero del passato; poi musica, spettacolo e la consegna di targhe riconoscimento a tutte quelle personalità, le quali, per un motivo o per l’altro, sono state influenti per la comunità castroliberese“.

I prossimi obiettivi

“Stiamo per organizzare un altro evento a luglio – e forse anche a settembre – puntando poi le feste natalizie, magari con un pranzo di Natale che può, in qualche modo, essere un momento forte di aggregazione. Insomma, Enotria mira proprio ad alternare momenti ludici a quelli culturali; momenti di solidarietà a quelli che spingono al ricordo delle nostro tradizioni e, in un periodo dove tutti parlano di città unica, credo sia un valore assoluto tenerci stretto il nostro patrimonio fatto di tradizioni, origini, ricordi ed esperienze da condividere insieme”.

