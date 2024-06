Castello Ducale di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Con un calendario ricco di eventi e tanti appuntamenti in programma, il Castello Ducale è certamente un luogo imperdibile per chi si trova nelle vicinanze di Corigliano – Rossano o ha intenzione di recarsi in questa porzione di territorio nei prossimi mesi.

Le origini del Castello

Il Castello di Corigliano ha origini molto antiche: le prime fonti scritte fanno risalire la presenza di una prima fortificazione già nell’XI secolo, quando i Normanni – nel loro percorso di conquista della Calabria – decisero di costruire un caposaldo a difesa del borgo di Corigliano e a controllo della piana di Sibari.

Nei secoli successivi il Castello fu ampliato e ristrutturato numerose volte, tanto che oggi si sono perse quasi tutte le tracce dell’edificio fortificato di epoca normanna. Particolarmente importante è stato il restauro avviato nel 1490 per volere di Ferdinando I di Aragona, che ordinò intensi interventi di ampliamento e l’aggiunta di un castello che completò il sistema difensivo, costituito dal perimetro murario e dai presidi posti nei punti cruciali dello stesso insediamento. Al termine dei lavori, il Castello assumerà la definitiva configurazione.

Non mancheranno però anche i successivi lavori di ristrutturazione, come quelli che si rendono necessari già nella prima metà del ‘500. Nel ‘600, poi, i nuovi proprietari – i Saluzzo di Genova – decideranno di riconvertire buona parte della struttura come residenza, eseguendo nuovi lavori di adeguamento funzionale. La stessa famiglia promosse poi nel ‘700 ulteriori lavori di ristrutturazione.

Nel 1806 la storia del Castello annovera un saccheggio a opera dei francesi. I Saluzzo si trasferirono a Napoli vendendo la struttura a Giuseppe Compagna di Longobucco, i cui familiari realizzarono poi ulteriori modifiche agli ambienti interni.

Seguiranno ulteriori restauri che hanno permesso al Castello di acquisire l’odierno fascino e funzionalità.

Gli eventi al Castello Ducale di Corigliano Calabro

Il Castello Ducale di Corigliano Calabro è oggi location preferenziale per tantissimi eventi che arricchiscono il suo calendario annuale.

Per esempio, la struttura è frequentemente offerta per ospitare ricevimenti di matrimoni, eventi aziendali, cerimonie civili o religiose, sfilate di macchine d’epoca o moderne, e molto altro ancora.

Gli spazi del Castello sono anche perfetti per l’organizzazione di congressi anche ampi e strutturati: la struttura mette infatti a disposizione spazi chiusi e aperti dove poter organizzare attività espositive, eventi culturali, incontri aziendali, conferenze e molto altro ancora.

Gli eventi in programma

Per conoscere gli eventi in programma presso il Castello Ducale è possibile consultare il sito internet della struttura all’indirizzo castellodicoriglianocalabro.com, nella pagina degli eventi.

Ribadiamo come il Castello organizzi periodicamente eventi culturali, mostre, concerti, feste, sagre e spettacoli: un ricco calendario di manifestazioni situate all’interno e all’esterno del Castello, spesso in grado di richiamare un folto pubblico anche da fuori regione.

Le visite delle scuole

A proposito di eventi, da molto tempo il Castello organizza dei laboratori didattici e dei percorsi educativi per alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Le esperienze pensate per le scuole hanno come obiettivo quello di far conoscere la storia del Castello agli alunni della scuola primaria e secondaria in maniera unica e creativa, grazie al ruolo attivo delle guide specializzate e di condizioni dedicate.

La visita guidata ha una durata di circa 1 ora, a cui aggiungere eventualmente anche un laboratorio ludico-didattico della durata di un’altra ora. Non mancano, tuttavia, delle esperienze ancora più lunghe e immersive, fino a dedicare un’intera giornata!

Il Castello Ducale: cosa non perdere di vista

Il Castello Ducale offre sorprese ad ogni angolo e, proprio per questo motivo, è molto difficile comprendere quali siano gli elementi da non perdere di vista. In generale, una visita guidata con una guida specializzata è certamente il miglior modo per assaporare con la giusta consapevolezza i suoi scorci.

Peraltro, quello nel Castello è un vero e proprio viaggio nel tempo che porterà in numerosi ambienti caratterizzati da un buono stato di conservazione, come ad esempio il Salone degli Specchi, la Sala da Pranzo, la Cappella S. Agostino, le Cucine e, ancora, la Biblioteca della Magna Grecia e il Museo dell’Immagine.

Tra le esperienze di maggiore interesse vi è poi l’ascolto delle laminette auree di Turi, una testimonianza storica molto importante, che si trova tipicamente nelle sepolture antiche dell’area mediterranea (Calabria inclusa) e che si riconduce principalmente a coloro che si presume fossero iniziati a credenze pagane, come se fossero una sorta di passaporto per i morti, da posizionarsi sopra o vicino al corpo. L’iscrizione presente nelle tavolette istruisce l’iniziato su come navigare e orientarsi nell’aldilà, comprese le indicazioni che sono necessarie per evitare i pericoli nel passaggio dei mori e le risposte da dare ai giudici nel mondo sotterraneo.

