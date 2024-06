Cassano all’Ionio si tinge di giallo-verde per i 250 anni della Guardia di Finanza

StrettoWeb

L’operato della Guardia di Finanza è stato apprezzato, in questi giorni, in lungo e in largo. Un apprezzamento ancora più sentito proviene dalla Sibaritide, in particolare dal comune di Cassano all’Ionio, che ha deciso di illuminare il municipio di giallo-verde in occasione del 250esimo anniversario. “Per celebrare la festa del Corpo della Guardia di Finanza – si legge nel comunicato del Comune – che quest’anno raggiunge uno storico traguardo”.

Le celebrazioni a Cassano all’Ionio

“Una cerimonia con cui, annualmente, si vuole dare risalto alle risorse più preziose su cui l’Istituzione da sempre può contare: gli uomini e le donne che, ieri come oggi, dedicano le loro migliori energie al servizio del Paese, coniugando passione, dedizione e competenze, facendo leva sul tradizionale approccio di polizia al contrasto degli illeciti economico-finanziari”.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale di Cassano All’Ionio – guidata dal sindaco Giovanni Papasso – ha voluto organizzare questa iniziativa simbolica e, allo stesso tempo, carica di significato, rendendo omaggio all’eccezionale ricorrenza dei 250 anni dalla fondazione del Corpo e riconoscendo il ruolo di costante presidio rappresentato dal Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari – diretta dal Colonnello Giuseppe Maniglio -, nel segno degli ottimi rapporti istituzionali tra il Reparto territoriale e l’amministrazione comunale, schierata da sempre a favore delle forze dell’ordine e contro il malaffare.

L’evento “giallo-verde”

L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, ha permesso di celebrare la Guardia di Finanza e la sua essenza di Istituzione moderna, dinamica e professionale, da sempre in grado di riposizionarsi strategicamente per far fronte alle nuove sfide del presente.

Circostanza testimoniata anche dal motto – “nella tradizione il futuro” – ideato dal Corpo per la ricorrenza, che, ancorato ai propri valori fondanti, è in grado di innovarsi anche attraverso strumenti e dotazioni sempre più avanzati, i quali, coniugati con un vasto sistema di attribuzioni e poteri, consentono di aggredire con efficacia e in maniera trasversale tutte le più insidiose manifestazioni del crimine finanziario ed economico.

Alla celebrazione presenti il sindaco Giovanni Papasso, il vice sindaco Antonino Mungo, le assessore Elisa Fasanella e Annamaria Bianchi, la consigliera con delega Carmen Gaudiano, la Polizia Locale con in testa la comandante Anna Maria Aiello oltre agli uomini e i mezzi della Guardia di Finanza rappresentata nell’occasione dal Tenente Pasquale Attruia.

