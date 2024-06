A Cassano all’Ionio spiagge livellate e pulite per l’estate | FOTO

StrettoWeb

Con la stagione estiva ai nastri di partenza il Comune di Cassano All’Ionio e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso, anche quest’anno, non si sono fatti trovare impreparati. Nelle scorse settimane, infatti, sono stati effettuati i lavori di pulizia e livellamento delle spiagge pubbliche di tutto il litorale della Costa cassanese. Marina di Sibari, Laghi di Sibari e Fuscolara-Bruscate-Millepini: tutti gli arenili sono stati puliti, bonificati e livellati proprio in vista dell’estate e del montaggio delle spiagge e degli ombrelloni.

I mezzi e gli uomini destinati alla pulizia del lungomare e delle spiagge sono stati già in azione e lo saranno anche nei prossimi mesi mentre ora, si passa alla seconda fase: quello del montaggio – anche quest’anno – delle passerelle nelle spiagge libere. Una soluzione che agevolerà i bagnanti ma che, allo stesso tempo, consentirà a tutti di fruire delle spiagge cassanesi comprese le persone con difficoltà motorie che, così, potranno raggiungere in autonomia o comunque senza troppe difficoltà il bagnasciuga e trascorrere le giornate al mare.

“Anche quest’anno – ha commentato il sindaco Papasso – ci stiamo preparando al meglio per accogliere i turisti che invaderanno come al solito le spiagge, il litorale cassanese e l’intera area di Sibari. Chiaramente, come accaduto l’anno scorso, fare anche altre pulizie e livellamenti nel corso della stagione estiva che speriamo si concluda più tardi possibile”.

“Andiamo spediti perché il caldo ormai è quasi arrivato: l’obiettivo è definire gli ultimi aggiustamenti in vista della stagione estiva alle porte. Il comune farà la sua parte come sempre per garantire tutti i servizi. Siamo già al lavoro. Presto, poi, presenteremo anche il calendario degli eventi estivi e altre novità che sono in cantiere”.

