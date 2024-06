Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, Denaro: “a che punto è la deroga?”

StrettoWeb

Il segretario provinciale di UGL Salute Messina Fabrizio Denaro, il segretario provinciale UTL-UGL Tonino Sciotto e il referente aziendale UGL Salute all’ASP di Messina Giuseppe Truglio intervengono sulla questione relativa alla deroga per la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina.

“Ad un mese esatto dalla scadenza della proroga accordata dalla Regione Siciliana alla Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, UGL Salute Messina ritiene necessario tenere alta l’attenzione su questa delicata questione, per la quale ci auguriamo si arrivi ad una soluzione definitiva entro il 31 luglio. E’ opportuno ricordare che lo scorso maggio era stata annunciata dalla Presidenza della Regione l’avvio della richiesta di deroga. Siamo fiduciosi che in questi due mesi la Commissione Ministeriale dedicata a valutare la richiesta di deroga abbia lavorato incessantemente e nel silenzio per assicurare la continuità assistenziale, la qualità delle cure assicurate dal CCPM e la tutela dei lavoratori che hanno maturano in questi anni un expertise di primissimo livello. Continuiamo a ritenere che l’ipotesi delle due Cardiochirurgie pediatriche in Sicilia sia sostenibile e ci aspettiamo a breve novità. Nei prossimi giorni invieremo una nota al Direttore Generale dell’ASP di Messina per chiedere sviluppi sulla vicenda, considerato che salvo nuove proroghe, il 31 luglio scadrà la proroga”, è quanto scrivono in una nota.

