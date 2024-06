Reggio Calabria, il Cardinale Bassetti sulla strage dei migranti a Roccella: “al fianco dei soccorritori”

StrettoWeb

Si è parlato di Mediterraneo e delle opportunità offerte in ambito socio-culturale ed economico-demografico calabrese, senza trascurare il fenomeno migratorio che è anche una risposta allo spopolamento soprattutto delle aree interne, oltre a favorire l’integrazione tra culture e religioni diverse, contribuendo ad un processo di pace che è sempre più invocato dal basso nel convegno “Mediterraneo, un laboratorio di integrazione. Il potenziale contributo della Calabria”, che si è svolto a Reggio Calabria, presso il consiglio regionale, con la presenza, tra gli altri, del Cardinale Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve e già presidente della Cei.

Le parole del Cardinale

“Chiedo a tutti di aprire il nostro cuore alla speranza. Spiritualmente sono con coloro che stanno salvando i migranti a Roccella dove è successa una vera e propria sciagura umana”, rimarca Bassetti. In serata il Cardinale ha celebrato la Santa Messina presso il piazzale antistante all’Help Center, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo. Domani Bassetti visiterà il Centro di ascolto Scalabrini per poi raccogliersi in preghiera nel cimitero dei migranti e dei poveri di Armo, il primo ed unico realizzato in Calabria.

Il Cardinale Gualtiero Bassetti all'Help Center di Reggio Calabria

