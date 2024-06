Carabinieri, Occhiuto: “grazie per l’impegno di garantire legalità e sicurezza”

StrettoWeb

“Buon compleanno all’Arma dei Carabinieri, e grazie per l’impegno, la qualità e il coraggio con i quali servite ogni giorno le nostre comunità, garantendo legalità e sicurezza“. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

“Anche quest’anno rivolgo un particolare augurio e un sentito ringraziamento al comandante della Legione Carabinieri Calabria, Pietro Salsano, con cui abbiamo avviato in questi due anni e mezzo del mio mandato una stretta e proficua collaborazione istituzionale finalizzata alla tutela del nostro territorio. E grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini in divisa per il loro prezioso e fondamentale lavoro quotidiano”, conclude Occhiuto.

