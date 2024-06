Incredibile a Capri, il Sindaco blocca l’arrivo dei turisti: “possono sbarcare solo i residenti”

StrettoWeb

Capri – isola della movida, dell’estate, del turismo, del divertimento, del sole, del mare – blocca l’arrivo dei turisti. La notizia ha dell’incredibile, ma c’è un motivo chiaro dietro: un guasto della condotta idrica che rifornisce l’isola. Così il Sindaco Paolo Falco, con una ordinanza, è stato costretto ad informare che da questa mattina possono sbarcare a Capri solo i residenti– Quindi niente turisti.

Senza approvvigionamenti, sottolinea Falco, è impossibile garantire i servizi essenziali tenendo conto delle “migliaia di persone” che quotidianamente si recano sull’isola nella stagione turistica. Con l’ordinanza numero 69, il sindaco di Capri ha vietato a chiunque di “entrare nel territorio del Comune di Capri, fatta eccezione per i cittadini residenti”. Uno stop che è rivolto, dunque, ai turisti che, a partire dalle 7 di stamattina, si sono visti respingere agli imbarchi. Il divieto sarà attivo fino al cessare dell’emergenza idrica, che ormai è arrivata al terzo giorno.

Dal canto suo la Gori – azienda che gestisce il servizio idrico in zona – “in riferimento al guasto improvviso alla condotta adduttrice che serve la Penisola Sorrentina e l’Isola di Capri, verificatosi giovedì 20 giugno presso la Strada Statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia” informa che “i lavori di riparazione e le attività connesse al ripristino del servizio sono stati completati nei tempi previsti”. Tuttavia “alla riapertura del flusso idrico, si sono presentate problematiche tecniche che determinano ancora carenze idriche in diverse località dei comuni della Penisola Sorrentina e nell’intera isola di Capri. Sono in corso tutti gli approfondimenti e le verifiche per risolvere le criticità e ripristinare il servizio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.