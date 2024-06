StrettoWeb

Disagi al traffico in autostrada. Dal 1° al 25 Luglio, solo di notte, il tratto di autostrada da Rometta a Messina verrà interdetto al traffico per consentire i lavori nella galleria Telegrafo. Il punto è stato fatto questa mattina in Prefettura nel corso di un comitato per l’ordine e la viabilità

Tratto autostradale chiuso dal lunedì al sabato dalle 22 alle 6 del mattino, mentre, la domenica, quando il traffico di rientro è più sostenuto, si chiuderà all’1 e sempre sino alle 6.

