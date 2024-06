Campionato Regionale di Nuoto C.S.E.N., a Catanzaro vince l’inclusione

StrettoWeb

Ancora una volta il nuoto targato C.S.E.N. ha dimostrato che nello sport non esistono barriere e differenze. Promuovere lo sport per tutti e di tutti è da sempre una prerogativa del Centro Sportivo Educativo Nazionale – Comitato regionale, che, con il supporto del Settore Nuoto e grazie alla collaborazione della F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo relazionali), ha organizzato la seconda tappa del Campionato Regionale Nuoto, fase estiva, che si è svolta domenica scorsa.

Una manifestazione sportiva, che, nella splendida cornice della piscina provinciale di Catanzaro, in località Giovino, ha ospitato al suo interno anche il Campionato F.I.S.D.I.R., facendo accorrere un totale di duecentotrenta atleti: duecento ragazzi normodotati e trenta ragazzi con disabilità, delle società Polisportiva Team 14 di Reggio Calabria e ASD Nemo Cosenza, che hanno gareggiato in armonia, dando vita a una vera e propria festa dell’inclusione sportiva.

Socializzazione, sport e divertimento sono stati gli ingredienti del Campionato regionale, che, come ha precisato, il presidente del Comitato Calabria C.S.E.N., Antonio Caira, ha visto gareggiare sia atleti con disabilità che normodotati, in virtù dell’ormai consolidata collaborazione con la F.I.S.D.I.R., con in testa il delegato regionale, Stefano Muraca.

“Il sogno di realizzare una concreta inclusione sportiva, nato tanti anni fa, – ha dichiarato Caira – nell’ambito del nuoto si sta realizzando sempre di più, raggiungendo grandi numeri, e pian piano sta diventando realtà anche nelle altre nostre discipline sportive, grazie all’impegno, non solo mio, ma anche di tutta la squadra C.S.E.N. e del presidente del Comitato provinciale di Catanzaro e membro nazionale, Francesco De Nardo. Siamo l’unico ente in Italia che mira all’inclusione sportiva e i nostri eventi acquistano un sapore non solo sportivo, ma prima di tutto sociale”.

“La Calabria C.S.E.N. – ha aggiunto il presidente del Comitato Calabria – si ritiene ancora una volta soddisfatta per questo riuscitissimo evento, sia per gli obiettivi sportivi raggiunti, ma soprattutto per quelli socio-umani. E per questo successo non posso non ringraziare il responsabile regionale del settore nuoto, Giovanni Gullo, che ha dato un prezioso contributo nel realizzare il Campionato”.

Anche Gullo ha espresso la sua soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, che si è fregiato di un’impeccabile organizzazione, di tante attività e tanti partecipanti. Numeri di adesioni che hanno davvero riempito d’orgoglio il responsabile regionale settore nuoto: “abbiamo avuto fra le società partecipanti al Campionato una new entry, la Atlantis. Nuovi bambini, nuovi iscritti che si sono cimentati nelle varie competizioni e categorie. Tanta partecipazione che induce tutti a fare sempre meglio”.

Doveroso da parte di Caira e Gullo è stato, poi, il riconoscimento alla società Calabria Swim Race, che gestisce la piscina di Giovino, per la concessione dello splendido impianto davvero all’altezza delle grandi manifestazioni di nuoto. Una location che ha saputo accogliere a dovere sia i tanti atleti sia il folto pubblico che ha gremito gli spalti. Tanti genitori e familiari che, con i loro applausi, hanno incoraggiato tutti e ai quali va il ringraziamento degli organizzatori.

Sei società e associazioni sportive dilettantistiche, provenienti da diverse parti della Calabria, hanno quindi preso parte all’evento, con atleti di ogni età, che si sono cimentati nelle diverse batterie, eseguite sia dai ragazzi normodotati che da quelli con disabilità, con grande passione ed entusiasmo, e soprattutto con la voglia di condividere un’esperienza di sport, al di là dei risultati agonistici, che hanno visto, al termine delle due tappe estive del Campionato regionale C.S.E.N., prima classificata Rende Nuoto con 653 punti; seconda classificata Calabria Swim Race con 460 punti; terza classificata Atlantis Castrovillari con 438 punti; quarta classificata Cittanova Gymnasium con 266 punti.

