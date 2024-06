Campionati italiani di Tennistavolo: un calabrese nella Top Five

StrettoWeb

Rocco Ferrari quinto su 425 partecipanti. E’ questo il miglior piazzamento di Rocco Ferrari, atleta del Tennistavolo Castrovillari ai Campionati Italiani di Riccione 2024 . Peccato, perché con un pizzico di fortuna in più Rocco avrebbe potuto entrare nei primi 4 e giocarsi anche la semifinale : nell’incontro dei quarti di finale che l’ha visto contrapposto a Francesco Scavino della societá siciliana Astra , ha perso per 3 a 1 .

L’atleta Castrovillarese aveva superato agevolmente il suo girone iniziale come primo e accedeva alle eliminatorie, passava con la X i 128 esimi, ai 64 esimi batteva per 3 set a 0 l’atleta lombardo Radaelli Marco del T.T. Saronno, ai 32 esimi vinceva con un altro secco 3 a 0 Vannimartini Adriano del T.T. Roma , ai 16 esimi vinceva l’incontro per 3 set a 1 contro l’atleta veneto Berton Giovanni della societá Star, agli ottavi superava l’atleta del Trentino De Angelis Edoardo della societá Virtus Rovere.

Grande gioia ed entusiasmo a bordo campo dai tecnici Giuseppe De Gaio, Aldo Belmonte e dalla dirigente Elvira Di Nunzio presenti a Riccione per questo prestigioso risultato conquistato dall’ atleta Rocco Ferrari e dalla società del Pollino.

