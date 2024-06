Caloveto (Cosenza) conferma il Sindaco Mazza: terzo mandato, è la prima volta

StrettoWeb

“L’esito del voto dell’8 e 9 giugno scorsi può dirsi storico per la nostra comunità che per la terza volta consecutiva conferma la sua preferenza ed il suo sostegno convinto al progetto guidato dal Sindaco Umberto Mazza. La campagna elettorale che ha preceduto il momento democratico e che ha portato alle urne il 52,79% degli aventi diritto, è stata entusiasmante perché fondata sulla consapevolezza e sull’umiltà dei suoi protagonisti”. Comincia così la nota del Comune di Caloveto (Cosenza), che per la terza volta ha eletto Umberto Mazza Sindaco.

“Forte degli importanti risultati conquistati in questi 10 anni la lista che si è presentata a sostegno del Primo Cittadino uscente e confermato con 365 voti (il 42,64%) guarda ora al futuro e alla messa in campo nuovi progetti, per continuare ad elevare la qualità della vita del borgo e per continuare a fare dell’entroterra, insieme a tutto il territorio, il nuovo orizzonte anche turistico e di sviluppo dei prossimi anni”.

“Perché il programma elettorale presentato ai nostri cittadini – sottolinea Mazza ringraziando la comunità la partecipazione democratica e ribadendo di continuare ad essere il sindaco di tutti – non continuerà ad essere le bussola del buon governo condiviso con la nostra gente. L’obiettivo – conclude – è quello di rafforzare la continuità di tutto il percorso avviato, nutrendo di ulteriori ambizioni e progetti la nostra visione di crescita di Caloveto e della nostra area”.

