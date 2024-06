Calcio a 5, Andrea Labate resta alla Futura

StrettoWeb

Operazione continuità e voglia di far bene ed affidare ai mister Honorio e Martino, ben sostenuti da Francesco De Stefano e dal Direttore Tecnico Angelo Saccà, una rosa importante. La Futura aveva riportato al Palattinà la voglia di far bene di Andrea Labate nello scorso dicembre, prelevandolo dalla massima serie del Calcio a 5 italiano dalla formazione rosso-blu della Pirossigeno Cosenza. Oggi il calcettista raggiunge il già confermato Simone Minnella ed i già citati Honorio e Martino nella rosa della Futura 2024-2025 che prenderà parte al nuovo campionato di A2 Elite.

Parliamo di una pedina duttile e volitiva. Generoso ed altruista, ma anche importante nel ruolo di Pivot vicino alla porta avversaria: con una stagione in più sulle spalle è pronto a dare il massimo per i colori della Futura con la voglia di esaltarsi grazie al pubblico del Palattinà. Ha militato in A2, oltre che con i colori della Futura, tra gli altri, con Cormar e Bovalino prima di spiccare il volo verso la A1. Labate è il fratello maggiore di Francesco, prospetto molto interessante che ha dominato l’Under 19 mettendosi in luce con la Futura, volata fino al titolo regionale.

