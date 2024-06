Calabria al voto: “non cedete ai ricatti, esprimete il vostro parere in libertà”

StrettoWeb

“Cittadini di Cassano, mancano pochi giorni alle Elezioni Europee. L’Europa è stata costruita a fatica ma oggi è per tutti una vera ancora di salvezza, soprattutto

per quei Paesi come il nostro dilaniati dal più pesante debito pubblico. L’Europa è uno degli sforzi più belli che i popoli e gli ispiratori abbiano compiuto dal

dopoguerra, nel quale bisogna crederci giorno dopo giorno, e non solo quando bisogna “prendere”. E’ l’invito dell’Associazione politico-culturale ArticoloVENTUNO.

“Il rito del rinnovo del Parlamento Europeo resta l’occasione dove il Popolo è chiamato democraticamente ed autonomamente ad esprimere il suo parere, in segreto e senza alcuna pressione con azioni o semplicemente a parole. Non devono esserci promesse o scambi in cambio di ciò per cui i nostri avi hanno sacrificato la vita: la libertà. Il voto è uno dei regali che sta all’interno di quella conquista e ne assume il punto più alto”.

“Esercitiamolo in autonomia, senza aver paura dei soliti ricatti/promesse di coloro i quali vi fanno credere che quello che fanno lo pagano con i soldi propri, di quelli che senza il vostro voto sono meno del meno, di quelli che ad ogni elezione sono dietro le vostre porte a chiedere un consenso e per loro o per i loro amici. Lo fanno in prima persona o tramite i/le loro servi/e di sempre ed i/ le lecchini/e che si sono

aggiunti/e e che non vogliono perdere quello che si sono già presi a vostro discapito”.

“In questi giorni sono diventati peggio dei call center: chiamano per impaurire, per

rinfacciare i favori fatti o quelli che potrebbero farvi, con il solo scopo di sopravvivere

ancora alle vostre spalle. C’è gente che da cinquant’anni chiede consensi per se o per conto terzi semplicemente per continuare a fare i propri interessi. Per fortuna sono finiti i tempi di Peppone e Don Camillo o i tempi di Achille Lauro.

“La gente è stufa ed in ogni famiglia ci sono tre laureati che grazie a questa politica sono lontani dai propri affetti ma sanno costantemente quello che succede. Andate a votare e sentitevi “LIBERI”. Votate per chi credete che possa rappresentarvi al meglio: solo nel segreto delle urne avete l’orgoglio di esercitare in modo autonomo un vostro diritto. Buon voto a tutti”.

