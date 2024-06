Calabria, sorpresi a rubare carburante destinato ai mezzi per la raccolta rifiuti: due arresti

StrettoWeb

E’ stato il cofano aperto a far insospettire i Carabinieri della Stazione di Lungro: così due soggetti, K.V., 42 anni e D.T.G., di 34, sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso. Il veicolo, parcheggiato vicino al cimitero ad un orario insolito, ha attirato l’attenzione dei militari. Perlustrando quindi la zona adiacente adibita alla rimessa dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, le forze dell’ordine hanno colto in flagrante uno dei responsabili che tornava verso l’auto con una tanica di benzina e l’altro intento a scavalcare le mura del cimitero con l’intento di prenderne altra.

Dopo aver fermato i due, è stato rinvenuto un ulteriore fusto già pieno all’interno del cofano. I militari hanno inoltre riscontrato che la porta del deposito di carburante era stata forzata e, come poi dichiarerà il responsabile, mancavano le tre taniche, successivamente riconsegnate. I due, dopo l’arresto, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

