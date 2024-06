Calabria, incendio distrugge 3 auto: salvate 2 persone dalle fiamme

StrettoWeb

Notte di terrore a Lungro, paesino montano della provincia di Cosenza: tre vetture, appartenenti ad un imprenditore del posto, sono andate distrutte in un rogo doloso tra Via dei Cinquecento e Via Cattedrale. Secondo una prima ricostruzione, la prima auto ad andare a fuoco è stata una Wolkwagen Golf la quale, parcheggiata proprio sotto l’abitazione del proprietario, ha preso improvvisamente fuoco. Le fiamme si sono subito sparse anche alle altre due automobili creando quindi ingenti danni.

L’incendio, inoltre, ha sprigionato una nuvola di fumo nero che ha velocemente raggiunto anche la palazzina adiacente annerendo la facciata e rendendo gli ambienti irrespirabili. L’intervento dei volontari “Pollino h24” ha fatto sì che l’abitazione, dove risiede un disabile con la sorella, venisse evacuata e messa in sicurezza. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione Locale.

