Calabria, importanti provvedimenti della giunta regionale | DETTAGLI

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato l’atto di indirizzo per la valorizzazione delle località turistico-balneari con riconoscimento di Bandiera blu. La delibera prevede interventi indirizzati ad incrementare l’attrattività turistica extra regionale, nazionale e internazionale, ampliando le motivazioni di viaggio verso la destinazione Calabria.

Su indicazione dell’assessore allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì, è stato, poi, deliberato il documento di aggiornamento della Exit strategy sull’impiego delle risorse rinvenienti dai fondi rotativi ricompresi nello strumento di ingegneria finanziaria denominato Fondo unico regionale di ingegneria finanziaria (Fuif). Si è deciso, inoltre, di aumentare la dotazione finanziaria del Fuif a circa 36 milioni di euro, incrementandola di ulteriori 9.695.616,00 euro di risorse restituite al denominato Fondo unico regionale di ingegneria finanziaria del programma comunitario chiuso Por Calabria Fesr 2007-2013.

In materia economica, su proposta dell’assessore all’Economia e Finanze Marcello Minenna, è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 del Parco naturale regionale delle Serre, il rendiconto d’esercizio anno 2023 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpacal), il rendiconto d’esercizio per gli anni 2020 e 2021 dell’azienda Calabria Verde.

