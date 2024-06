Calabria verso le Europee: “Giorgia Meloni è l’unica alternativa alla sinistra”

StrettoWeb

“Votare Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni è l’unica alternativa alla sinistra”. Lo hanno detto i parlamentari di Fratelli d’Italia, Alfredo Antoniozzi e Fausto Orsomarso nel comizio svoltosi ieri a Scalea. Presenti diversi amministratori locali e dirigenti di partito. Introducendo i lavori, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Angelo Brutto, ha sottolineato come il partito cosentino, “abbia offerto la candidatura prestigiosa di Luciana De Francesco, consigliere regionale, che ha dimostrato di interpretare i bisogni di rinnovamento della popolazione”.

Un concetto ribadito da Sabrina Mannarino, consigliere regionale.

“Il Tirreno – ha detto Mannarino – ha una lunga tradizione di voto moderato e anche stavolta darà una risposta concreta alle esigenze di cambiamento, premiando il lavoro del governo Meloni “. Fausto Orsomarso ha evidenziato come, “l’Europa abbia partorito decisioni cervellotiche come la direttiva Bolkestein che ha penalizzato gli esercenti dei lidi e rispetto alla quale ci siamo opposti in tutti i modi”.

Proprio l’esperienza di Orsomarso da assessore regionale al turismo è stata ricordata da Antoniozzi: “Fausto ha dato un’impronta seria al turismo sostenendo gli imprenditori e lavorando seriamente insieme a loro. Siamo l’unica alternativa a una sinistra che in Europa lavora contro l’Italia – ha concluso Antoniozzi – e che ha promosso e sostenuto iniziative totalmente sbagliate”.

