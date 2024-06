La Calabria in crociera: tradizioni e buon cibo a bordo della MSC Divina

StrettoWeb

Il fascino indiscutibile di una crociera e quello altrettanto intrigante della Calabria e dei suoi prodotti rappresentano un mix perfetto che si declinerà dal 4 all’11 ottobre in una crociera che partirà da Civitavecchia e raggiungerà le isole greche. Questo il progetto Calabria d’amare, realizzato da Croceriamo ed MSC, che porterà all’interno della nave la cucina, i prodotti, l’artigianato e l’intrattenimento made in Calabria.

Il progetto, che porterà la Calabria in giro per il Mediterraneo a bordo della MSC Divina, è stato presentato a Rende alla presenza, tra gli altri, dell’amministratore di Croceriamo, Francesco Volpentesta, del Sales Manager di MSC Crociere, Francesco Madeo, di Gianfranco Cimbalo, responsabile della comunicazione di Calabria d’amare, di Cecè Barretta, che si esibirà a bordo, dello chef Enzo Barbieri, che sarà protagonista di alcuni show cooking sulla nave, e dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo.

Una nave da crociera tutta calabrese

Per la prima volta, quindi, una nave da crociera sarà dedicata alla Calabria. Una grande vetrina per i prodotti e, di conseguenza, per il territorio, ma anche un’esperienza unica per i passeggeri, che si ritroveranno immersi nelle tradizioni, nei sapori, nelle minoranze linguistiche e nelle usanze tipiche della Calabria. Non mancheranno, quindi, degustazioni di specialità gastronomiche locali, con prodotti come la ‘nduja, i formaggi tipici, i vini e gli amari calabresi.

Ma anche l’esposizione di prodotti dell’artigianato e, soprattutto, di costumi tradizionali arbereshe. Il tutto senza dimenticare la musica. La crociera, come detto, partirà da Civitavecchia il prossimo 4 ottobre ed approderà a Santorini, Mykonos, Izmir per ritornare a Civitavecchia l’11 ottobre.

