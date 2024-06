Calabria, la convenzione per le forze dell’ordine gratis sui mezzi di trasporto verrà ripristinata

StrettoWeb

“In riferimento al beneficio della libera circolazione sui mezzi di trasposto regionali per gli appartenenti alle Forze dell ‘Ordine a seguito della mancata copertura finanziaria , la Segreteria Regionale del SIULP Calabria in coordinamento con questa Segreteria Generale SIULCC ha dato vita ad una serie di iniziative culminate con un incontro, tra l’altro molto cordiale e produttivo, con l’Assessore Regionale ai Trasporti ,Emma Staine, che ha mostrato grande sensibilità per gli operatori delle forze dell’ordine. Ebbene, in data odierna ci è stato comunicato dall’ufficio di staff dell’assessore, che la convenzione sarà ripristinata dopo la seconda metà del mese di giugno”. È quanto afferma in una nota il Segretario Generale del SIULCC, Sebastiano Calabrò.

