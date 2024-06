Calabria, gli auguri di Stasi ai “colleghi” sindaci: “ci aspetta una sfida importante”

StrettoWeb

“I miei più sinceri complimenti ai sindaci neoeletti e a quelli riconfermati nei comuni dell’Alto e Basso Ionio nella tornata elettorale delle amministrative di Giugno 2024. Ci aspetta una sfida importante in cui la sinergia e la collaborazione sarà centrale per il rilancio di un territorio che ci deve vedere protagonisti al livello regionale e nell’intero Mezzogiorno”. E’ quanto dichiara Flavio Stasi, riconfermato sindaco della città di Corigliano-Rossano.

“Lavoriamo tutti insieme ogni giorno per un futuro migliore, sicuri che con le nostra capacità umane e professionali saremo in gradi di fare la differenza e recepire ed affrontare le grandi e piccole sfide del nostro tempo. La città di Corigliano-Rossano invia i migliori auguri per un mandato di successo e collaborazione, affinché si possano portare avanti le nostre idee, ascoltare le esigenze della comunità e lavorare instancabilmente per il bene di tutti”.

“Buon lavoro quindi in particolare ai sindaci della fascia ionica, a noi vicina: Maria Teresa Aiello a Crosia; a Giuseppe Ranù a Rocca Imperiale; a Domenico Baldino a Paludi; a Umberto Mazza a Caloveto; a Franco Mundo a Trebisacce; a Simona Colotta a Oriolo; a Domenico Citrea a Cropalati; a Rocco Introcaso a Montegiordano; a Giovanni Pugliese a Roseto Capo Spulico; Vincenzo Ventimiglia a Villapiana; a Alfonso Benevento a Bocchigliero; a Maria Rita Acciardia ad Amendolara; Giuseppe Ramundo a Cerchiara di Calabria; a Alessandro Vuoto ad Alessandria del Carretto e Maria Antonietta Pandolfi a Nocara. E buon lavoro auguro anche a tutti i primi cittadini eletti in la provincia di Cosenza e in Calabria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.