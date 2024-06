Brucia la Calabria: a fuoco il bosco di Rocca Imperiale, è polemica sui soccorsi | FOTO

StrettoWeb

Un giorno e una notte lambiti dalle fiamme, un grosso incendio che circonda tutto il paese: è quanto accaduto in questo weekend a Rocca Imperiale, comune della provincia di Cosenza al confine con la Basilicata. L’aree che circonda la città di Rocca è stata interessata da un grande incendio perdurato per giorni e i cui strascichi, anche stamattina, sono chiaramente visibili.

Il terribile incendio, sviluppatosi nella pineta circostante, ha velocemente raggiunto il borgo minacciando le case e destando terrore tra gli abitanti. Una lunga colonna di fumo si è sollevata per un giorno intero sul cielo di Rocca mentre alcune persone hanno lasciato le proprie case. I volontari, sin da subito, si sono messi all’opera per ridimensionare il rogo e cercare di spegnere almeno le fiamme troppo vicine al centro abitato.

Polemica, dunque, nei soccorsi: come ha raccontato il sindaco Giuseppe Ranù sui social, pare che gli aiuti abbiano tardato ad arrivare: “Scene di un film. Non è tempo di polemiche ed infatti ringrazio tutti ma è possibile che due soccorsi allertati alle ore 15 giungano alle ore 19 quando già tutto sembra perso? Quando siamo letteralmente circondati dalle fiamme? Si intervenga subito! Più uomini, più mezzi e soccorsi tempestivi”.

E ancora: “ho sentito il Presidente Occhiuto che ringrazio per la disponibilità ma si pensi a dotare i Comuni di mezzi per i pronti interventi. Con questa organizzazione non si va da nessuna parte. Un ritardo di 4 ore è troppo. Capisco che le unità operative erano impegnate in altri incendi ma così si MUORE!”.

L’incendio, anche se con particolare difficoltà, è stato domato: il sindaco ha anche informato la comunità che “dopo una interlocuzione con la Regione Calabria siamo riusciti a concordare la permanenza in loco di una postazione dei vigili del fuoco con verifica costante su eventuali focolai”.

