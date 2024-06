Il Brescia, Cellino e quella frecciata indiretta forse anche a Saladini: “io pago, gli altri…”

StrettoWeb

Un anno fa la Reggina era immersa nei problemi e il Brescia cominciava a “fiutare” la situazione. Alla fine, tutti sappiamo com’è andata a finire. Senza voler difendere nessuno, e quindi senza santificare i vari Gravina o appunto Cellino, considerati per tanti colpevoli, di tutta questa vicenda – come ribadito per mesi – c’è un solo e unico colpevole: Felice Saladini.

Detto ciò, un anno dopo la retrocessione sul campo, e la riammissione in Serie B, Cellino è più tranquillo. Quest’anno ha pure disputato i playoff, sfiorando la semifinale persa a Catanzaro al 96′. Il patron del Brescia ha parlato a Gazzetta dello Sport e non ha fatto mancare una frecciata a diversi Presidenti. Non possiamo entrare nella sua testa, ma non è da escludere che tra gli indirizzati ci fosse anche Felice Saladini. Già, proprio lui. Così ha detto: “Sa una cosa? I miei colleghi non capiscono niente di calcio. Io pago tutto regolarmente e gli altri fanno i concordati. Non esiste”. Già, i concordati. Parola, lo scorso anno, tra le più frequenti in casa amaranto.

