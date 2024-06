Bonaccini si dimette da presidente dell’Emilia Romagna, in autunno nuove elezioni

StrettoWeb

Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, eletto alle Europee, ha annunciato all’Assemblea legislativa regionale che tra due settimane rassegnerà le dimissioni dalla carica che ricopre dal 2014. “Sono stati dieci anni complicati”, ha detto ricordando la ricostruzione dal terremoto, la pandemia e l’alluvione. “Eppure sono stati dieci anni che vedono questa Regione più forte di prima. Mi dimetterò esattamente dopo il G7, perché credo sia un grande privilegio, e anche una grande necessità, esserci e dare il saluto per un evento, e di questo ringrazio il governo italiano, che permette a questa terra e al tecnopolo di Bologna, di proiettarsi nel mondo”.

Il G7 Scienza e tecnologia si terrà dal 9 all’11 luglio al Tecnopolo di Bologna, che rappresenta per Bonaccini “il risultato di più grande soddisfazione di questi dieci anni, perché poter diventare la principale Data valley d’Europa e tra le prime al mondo è qualcosa che nessuno pensava fosse possibile soltanto qualche anno fa”. In autunno ci saranno nuove elezioni per eleggere il nuovo presidente.

