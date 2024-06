Bocale Calcio, nuova conferma: Max Barnofsky vestirà ancora biancorosso

StrettoWeb

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare che “il calciatore Max Barnofsky vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione 2024/2025! Una riconferma attesa e fortemente voluta, quella del difensore centrale tedesco, reduce da un’annata da grande protagonista, risultando inoltre il calciatore maggiormente impiegato da mister Saviano”.

I numeri dell’ultima stagione

Barnofsky è sceso in campo in 37 delle 41 partite giocate dal Bocale nel 2023/2024, collezionando ben 3330′ di gioco (minuti di recupero esclusi) e realizzando anche 3 gol, tutti in trasferta (Praia, Paternò e Croce Valanidi). Una stagione ricca di soddisfazioni, ma lo stesso calciatore indica la strada perché si può, e si deve, ambire a qualcosa di più: “Quello appena finito è stato un anno storico per la società, nonostante ciò il nostro lavoro è appena iniziato perché non abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che questo club può ottenere. Il mio compito per il futuro è chiaro: aiutare il Bocale ad arrivare più in alto possibile”.

Il futuro

Nuove sfide attendono un Bocale ambizioso che sarà tenuto d’occhio da tutti dopo l’exploit della Coppa Italia. Il torneo di Eccellenza sarà ricco di insidie e di club blasonati che punteranno alla vetta, ma Barnofsky ha fiducia e idee chiare: “Ci attende un campionato molto difficile ma già nell’ultima stagione abbiamo dimostrato di poter fare miracoli; con i giusti rinforzi e con la continuità del progetto tecnico e societario, sono certo che faremo grandi cose”.

La carriera di Barnofsky

Prima di approdare a Bocale la scorsa estate, Barnofsky aveva già vestito in Calabria le maglie di Cittanovese e San Luca in Serie D, oltre che di Promosport e Reggiomediterranea; prima ancora, il suo percorso in Italia era iniziato a Carpi nel 2019, passando poi per Gozzano (dove aveva esordito in Serie C) e Messina. Il granitico difensore classe ’95 ha confermato a Bocale la sua duttilità, agendo più volte in stagione anche nel ruolo di terzino, compito svolto egregiamente sfruttando fisicità, temperamento e intelligenza tattica.

Una solida colonna dalla quale il club biancorosso vuole ripartire, così come lo stesso Max Barnofsky ha sempre pensato di ripartire da questa maglia: “Non ho mai avuto dubbi sul rinnovo, mi sono trovato molto bene qui, la mia mente non era aperta ad ascoltare altre proposte, la priorità era ed è il Bocale, sono contento di aver rinnovato e non vedo l’ora di tornare a lavorare con la squadra”. A Max, il Bocale Calcio ADMO augura di vivere una stagione ancor più esaltante e vincente di quella passata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.