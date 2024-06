Biker si infortuna nella zona del Monte Cofano, sul posto il Soccorso Alpino | FOTO

StrettoWeb

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di sabato 1 giugno dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertati dalla Centrale Operativa 118 per il recupero di un mountain biker infortunatosi nella zona della Riserva di Monte Cofano (Trapani). L’uomo era partito a bordo della sua e-bike in solitaria da Erice, per raggiungere il paese di San Vito lo Capo, quando è scivolato fuori dal sentiero e precipitato per il costone di Monte Cofano, lungo un dislivello di oltre dieci metri, arrestandosi a pochi metri dalla riva.

L’infortunato è stato raggiunto dalla squadra di soccorso, nella quale erano presenti due medici ed un infermiere tutti del CNSAS Sicilia, che hanno valutato le sue condizioni di salute, riscontrando una ferita lacero contusa al ginocchio sinistro, sospette fratture alla clavicola sinistra e al bacino, diverse contusioni e traumi provocati dalla caduta.

Il biker è stato trattato sul posto, immobilizzato tramite presidi sanitari di steccaggio e contenimento, e trasportato mediante barella portantina fuori dalla zona impervia, fino alla zona di Baglio Cofano, dove era presente un’ambulanza del 118 per le procedure di trasporto in pronto soccorso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.