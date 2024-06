Biden contro Trump, in onda il primo scontro negli Stati Uniti tra accuse e invettive

StrettoWeb

Si è svolto negli Stati Uniti il dibattito tra Joe Biden e Donald Trump. Milioni di americani incollati agli schermi per assistere ad un faccia a faccia ad alta tensione tra i due leader americani con un presidente in carica un pò affaticato che sta provocando la preoccupazione dei democratici che pensano addirittura ad una nuova personalità per sfidare il leader repubblicano.

I colpi bassi non sono mancati: “accetterà il risultato delle elezioni, qualunque esso sia?”, afferma Biden. Trump risponde che “se non ci saranno brogli lo farò”. Biden replica: “non hai trovato un giudice che ti ha dato ragione dopo le accuse di 7 anni fa”. “Sono in gran forma, come 20-30 anni fa“, afferma Trump e Biden sorridendo: “quando vuoi possiamo fare i test cognitivi sulle nostre capacità e quando vuoi possiamo andare a giocare a golf”. “E’ difficile discutere con un bugiardo.Il New York Times ha sottolineato che ha mentito 26 volte”, ha detto Biden. Insomma la strada è ancora lunga e ci saranno altre occasioni per scontri e accuse reciproche.

