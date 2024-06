Beach Volley a Messina: che spettacolo a Piazza Duomo, all’Italia due bronzi

StrettoWeb

Si chiude una seconda entusiasmante edizione a Messina del Volleyball World Beach Pro Tour – Futures, manifestazione internazionale di beach volley realizzata dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World, affidata al promoter locale Team Volley Messina e realizzata di concerto con il Comune di Messina in qualità di co-organizzatore, Mediterranea Eventi, Triptop, il Comitato Regionale Sicilia della FIPAV ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina.

Nella Beach Arena di Piazza Duomo le 56 coppie in gara, in rappresentanza di 23 nazioni, si sono date battaglia durante 4 intensi giorni offrendo uno spettacolo unico e di altissimo livello al tantissimo pubblico presente, accorso in gran numero durante tutta la manifestazione ed in particolar modo durante gli incontri serali, novità assoluta della tappa messinese ed unicum dell’intero circuito Future europeo, e durante le partite finali di oggi pomeriggio, seguite da una premiazione spettacolare.

Un successo, dunque, che ha superato di gran lunga le aspettative date dalla riuscitissima edizione della scorsa estate e che premia gli sforzi degli organizzatori nel proporre alcune migliorie significative e nel curare nel dettaglio ogni minimo dettaglio, arrivando a realizzare un beach village popolatissimo ed una cerimonia di premiazione finale di grande impatto. Alla presenza delle massime autorità cittadine e degli sponsor dell’evento, infatti, la Beach Arena si è animata con l’inno italiano intonato dalla Banda del Comando della Brigata Meccanizzata Aosta e dal “saluto” su Piazza Duomo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, partner fondamentale dell’evento, che ha sorvolato la Piazza cittadina durante l’inno di Mameli e durante lo “stendimento” della bandiera italiana tramite la Scala Aerea e la “calata” effettuata dal personale VVF tramite manovre spelo-alpino-fluviali.

I risultati

Sul piano prettamente sportivo, lo spettacolo è stato ancora una volta eccezionale, culminato con le seguitissime finali del pomeriggio che hanno assegnato due medaglie di bronzo alle coppie italiane. In campo femminile le Azzurre Reka Orsi Toth e Giada Bianchi – argento nella Future di Messina 2023 – fermano la loro corsa nella semifinale della mattina, superate 2-1 al termine di un match vibrante dalle tedecshe Grune/Cristh. Saranno proprio loro a conquistare la medaglia d’oro nel pomeriggio, vincendo per 2-0 il match tutto tedesco contro la coppia Kozuch/Schneider, che aveva superato nelle semifinali le estoni Hollas/Remmelg per 2-0. Le Azzurre, alla fine, chiudono al terzo posto, vincendo per 2-0 la “finalina” contro le estoni. Stessa medaglia per il team Italia anche in campo maschile: Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich confermano il terzo posto conquistato l’anno scorso in Piazza Duomo, aggiudicandosi la “finalina” come lo scorso anno contro la coppia Benzi/Bonifazi (2-0). La medaglia d’oro se la aggiudica la coppia tedesca Sopwa /Just che, dopo aver superato in semifinale Dal Corso / Viscovich (2-0), vincono anche contro gli olandesi Sengers/Boehlè: 2-1 il finale di una gara tirata ed emozionante.

Fondamentale per l’ottima riuscita della tappa messinese il supporto dei tanti partner, pubblici e privati: i main partner Villa Salus, EMS e Laserix Pro, le partecipate del Comune di Messina (Messinaservizi Bene Comune, Messina Social City, Amam ed Atm), Vigili del Fuoco, Croce Rossa – Sezione di Messina, il Comando della Brigata Meccanizzata Aosta, Giussani Group, Mooveit, Perigolosi, Non Solo Sport e Despar, Italcar, Sciotto Automobili, Succhi Simone Gatto, Gi.Motors Gruppo Giannetto, GM Moto Musicò, Royal Palace Hotel, Gruppo Caronte e Tourist, Il Siciliano, Ieeng Solution, La Buona Forchetta, Weplus, Sogesa e Facile Ripara, Almadigit, Smartme, Antonio Bottari – Agente di Zona, Tricenter, Bisazza Gangi, Gruppol Lem, Conbit, Magnolia, Pistì, Tecnocassa, Tecnorete, Kiron, ESN Messina, Eureka e Siracusano Assicurazioni.

