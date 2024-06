Beach volley a Messina, la denuncia: “Piazza Duomo rovinata, è assurdo” | FOTO

StrettoWeb

“Un’Amministrazione ed un Assessore che guardano la città come spunto per esibire la loro forza il loro dominio e la loro sregolatezza non con amore salvaguardia ma esponendola a rischi essendo non oculati ma strabici”, è quanto afferma Salvatore Totaro, già candidato sindaco di Messina. “Come si fa a tornare nuovamente a rifare gli errori già commessi e non valutare l’opportunità di non offrire la città in pasto ed olocausto per manciate di soldi e falsa visibilità di essa. La visione della Piazza sottratta per due settimane alla visione libera dei turisti quotidiani che hanno avuto difficoltà a muoversi in una piazza Duomo meravigliosa ridotta in degrado con danni e con fare irriguardevole per ciò che rappresenta“, rimarca Totaro.

“Piazza oltraggiata”

Hanno ripetuto l’oltraggio dell’anno scorso ( non ci sarà una terza volta statene certi) andando a disgregare graffiare e solcare tutto il basolato sede di deposito di sabbia per i campetti da gioco poco opportuno per la sede scelta. Non importa se gli sponsor vogliono il centro città perché ci si può opporre e farli come è avvenuto nella riserva di Capo Peloro . Invece di usare i soldi e sperperarli in cose inutili prendete a ripristinare tutto il selciato avvallato dal peso dei camion e ripristinate tutta la strada laterale sovrastata di asfalto per tappare i buchi e non sistemare la pietra lavica come anche al centro della piazza”, sottolinea Totaro.

“In allegato tutte le foto che parlano chiaramente di ciò che ho detto e se volete saperne di più basta allargarle e ne vedrete delle belle e dei danni che ci sono. Non ultimo (giustamente mi faceva osservare uno scrupoloso operaio perché esistente prima di depositare la sabbia) hanno chiuso con una balata di cemento tutto il corso laterale di uno scolo d’acqua per fare prima dichiarando che era una messa in sicurezza durante la parata militare. Mi sembra assurdo che non si siano otturati tre tombini ma cementato tutto il corso mentre gli altri scoli sono rimasti liberi. Le foto ritraggono tutto e che possano raggiungere chi deve valutare danni e reati”, conclude Totaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.