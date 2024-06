Beach Soccer, Coppa Italia Puntocuore: Catania FC alza al cielo il trofeo per la prima volta nella sua storia

StrettoWeb

I colori dell’estate hanno illuminato la finale della 20^ edizione della Coppa Italia Puntocuore di Beach Soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. I 1.200 spettatori presenti al Beach Stadium di Torre Faro di Messina l’hanno sublimata con un tifo caldo e appassionato. Catania FC si è presa la coccarda tricolore per la prima volta nella sua storia superando per 5-4 dopo l’extra time i campioni in carica della Domusbet.tv Catania davanti alle telecamere di DAZN che hanno ripreso in diretta l’evento. La partita è stata bellissima, un compendio del miglior beach soccer al mondo.

Al di là del risultato il pubblico ha potuto apprezzare due squadre coraggiose e dotate di tanta fantasia, due gruppi solidi che hanno onorato la sfida grazie ai lampi di classi dei tanti campioni presenti sulla sabbia. A Messina c’erano beachers nazionali provenienti da tutto il mondo, non poteva essere una finale banale, e non lo è stata.

La Domusbet.tv ha provato a scappare nel primo tempo, Catania FC è rimasta aggrappata al match ed ha rimesso sul pari la gara nell’ultima frazione. Nel tempo supplementare è stato Camillo Augusto a trovare la deviazione vincente sul tiro del portiere Gean Pietro. Ennesima grandissima prova dei campioni verdeoro Eudin (doppietta) e Bruno Xavier (un centro) che hanno marchiato a fuoco una finale per l’ennesima volta dimostrando lo spirito vincente. Il gol che ha rimesso tutto in equilibrio l’ha segnato il campione lusitano Jordan. La Domusbet.tv ha sfiorato la sua settima Coppa Italia, persa per questione di centimetri. Be Martins, rimasto a secco fino alla finale, ha firmato una splendida doppietta nei momenti importanti del match ma non è bastato. Anche Farinha si è sbloccato all’ultimo atto mentre l’immenso difensore del Brasile Catarino ha segnato il suo terzo gol nella competizione.

Gli etnei hanno ricevuto il trofeo dal Consigliere del Dipartimento BS LND Fabio Nicosia e dal Sindaco di Messina Federico Basile. Il Delegato Provinciale LND di Messina Leonardo La Cava e il Presidente della Commissione Sport e Spettacolo di Messina Raimondo Mortelliti hanno consegnato le medaglie ai giocatori della seconda classificata. Un omaggio anche per la quaterna arbitrale da parte del Componente della Consulta del BS LND Giuseppe Bosco. Presente anche il Consigliere del Dipartimento BS LND Salvatore D’Augello.

Sulla sabbia protagonisti ben dodici nazionali, giocatori abituati a vincere tanto, gli italiani Giordani, Josep Jr, Camillo Augusto e Percia Montani, i brasiliani Bruno Xavier, Caique, Rafael Padilha, Catarino, Farinha e Eudin, i portoghesi Jordan e Be Martins. Molti di loro hanno conquistato Europei, Mondiali e tutti i trofei possibili con i rispettivi club.

DOMUSBET.TV CATANIA-CATANIA FC 4-5 det (2-1; 1-1; 1-2; 0-1)

Domusbet.tv Catania: Rafael Padilha, Giordani, Campagna, Josep Jr, Barbagallo, Caique, De Nisi, Costa, Catarino, Farinha, Be Martins, Percia Montani. All: Fabricio Santos

Catania FC: Gean Pietro, Giuffrida, Miola, Bruno Xavier, Del Duca, Palazzolo, Caltabiano, Randis, Di Benedetto, Jordan, Eudin, Camillo Augusto. All: D’Amico

Arbitri: Longo di Paola, Pedarra di Foggia e Bottalico di Bari

Reti: 1’pt Catarino (D), 10’pt Farinha (D), 12’pt Eudin (C); 6’st Bruno Xavier (C), 9’st Be Martins (D); 2’tt Eudin (C), 7’tt Be Martins (D), 8’tt Jordan (C); 2’et Camillo Augusto (C).

La Coppa Italia Puntocuore, uno spettacolo, una maratona di 32 partite illuminate da ben 213 gol. Il meglio dell’evento è disponibile nella sezione dedicata dell’app DAZN, otto partite on demand gratuitamente sul canale youtube Ufficiale della LND

1^GIORNATA – OTTAVI DI FINALE

Giovedì 27 Giugno

Happy Car Samb-Genova* 7-3

Seatram Chiavari-Catania FC 0-10 (a tav.)

FVG-Icierre Lamezia* 6-2

Alsa Lab Napoli-Vastese 7-3

Città di Milano-Riccione 5-1

Farmaè Viareggio-Sicilia 10-1

Lenergy Pisa-Brancaleone 8-2

Domusbet.tv Catania-Terracina* 6-2

2^ GIORNATA – QUARTI DI FINALE

Venerdì 28 Giugno (9^/16^posto)

Icierre Lamezia – Sicilia 4-3

Seatram Chiavari – Brancaleone 6-5 dtr (2-2)

Genova – Terracina 3-5

Vastese – Riccione 4-1

Tabellone Principale

Città di Milano – Alsa Lab Napoli* 2-1

Farmaè Viareggio – FVG* 6-5

Lenergy Pisa – Catania Fc* 1-4

Domusbet.tv Catania – Happy Car Samb* 4-1

3^ GIORNATA – SEMIFINALI

Sabato 29 Giugno

Semifinali 9^16^posto

Genova – Riccione 5-2

Brancaleone – Sicilia 1-2

Terracina – Vastese 5-1

Seatram Chiavari – Icierre Lamezia 3-5

Tabellone principale

Alsa Lab Napoli – Happy Car Samb 6-1

FVG – Lenergy Pisa 3-6 dtr (2-2)

Farmaè Viareggio – Catania FC 1-3

Città di Milano – Domusbet.tv Catania 1-2

4^GIORNATA – FINALI

Domenica 30 Giugno

(15^/16^ posto) Riccione – Brancaleone 5-7

(13^/14^) Genova – Sicilia 4-3

(11^/12^) Vastese – Seatram Chiavari 1-2

(9^/10^) Terracina – Icierre Lamezia 10-9

Tabellone principale

(7^/8^) Happy Car Samb – FVG 4-3

(5^/6^) Alsa Lab Napoli – Lenergy Pisa 2-1

(3^/4^) Città di Milano – Farmaè Viareggio 1-2

(1^/2^) Domusbet.tv Catania – Catania FC 4-5 det

