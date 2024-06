Il Beach Rugby arriva a Palmi: racconto, foto e vincitori della 4ª tappa nazionale alla Tonnara

StrettoWeb

Quarta tappa Nazionale di beach-rugby a Palmi organizzata dalla società C.A.S. Rugby Reggio Calabria in collaborazione con il comune di Palmi. La manifestazione si è svolta sulla spiaggia della Tonnara, hanno partecipato 4 squadre: gli “Sbronzi” di Reggio Calabria, il Cus Cosenza, I Pirati di Nisida e I Gorima Trepuzzi. La squadra reggina diretta dal tecnico Poma era composta dagli atleti Hliwa Acrhaf, Benkhalqui Adam, Dela Cruz Cristian, Domingo Salvatore, Falduto Gabriele, Frezza Francesco, Genua Gianluca, Mangiola Antonino, Pedullà Kevin, Riso Demetrio, Russo Guglielmo, Santelli Lorenzo, Stilo Federico.

Prima classificata i Pirati di Nisida, seconda gli “Sbronzi” di Reggio Calabria, terza Gorima Trepuzzi, quarta il Cus Cosenza. Direttore di evento Giovanni Russo. Presente l’Assessore allo Sport di Palmi, ing. Giuseppe Magazzù, che assieme al presidente della società reggina Aldo Rositano ha lavorato negli ultimi mesi per la migliore riuscita della manifestazione. Presenti anche il responsabile nazionale beach-rugby Zeno Zanandrea, Gino Donatiello, responsabile progetto sud della federazione, Francesco Salierno, responsabile promozione e partecipazione, i dirigenti della società reggina Leandro Riso e Guido Castellani, Saverio Saffioti, componente della Caronte Rugby degli anni ’70 al quale è stata consegnata una targa per il passato sportivo.

A fine tappa, lo stabilimento balneare Sunset ha organizzato un terzo tempo per tutti i componenti delle società partecipanti. Nello stesso stabilimento si è svolta la premiazione con i trofei di primo, secondo e terzo posto messi in palio dall’amministrazione comunale di Palmi. Inoltre, tutte le squadre hanno ricevuto la targa di partecipazione, medaglie per tutti e il gagliardetto della società reggina. Miglior giocatore del torneo Matteo Rinauro dei Pirati di Nisida che ha ricevuto più voti da una commissione formata da circa 15 elementi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.