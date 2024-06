Basket, Dierre Reggio Calabria: rinnovo per il tecnico Giuseppe Cotroneo

StrettoWeb

Con entusiasmo ed estrema soddisfazione, la Dierre Basketball Reggio Calabria, in vista del prossimo campionato di Serie C Unica per la stagione 2024-25, comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo con il tecnico Giuseppe Cotroneo. Con coraggio ed entusiasmo è subentrato in un momento critico di classifica dopo poche giornate disputate con i colori della Dierre,.

Si è subito messo a disposizione di gruppo e società, diventando, dopo poche ore, un pilastro basilare della progettualità del Presidente FIlianoti e raccogliendo punti su punti, vittorie inaspettate in casa ed in trasferta, una riscossa assoluta che è valsa la qualificazione al PlayOff 2024 conclusa con l’avvincente e combattuta serie contro la Melfa’s Gela.

La carriera di Cotroneo

Tecnico giovane ma molto motivato: lo ha dimostrato a conti fatti. Ha mosso i primi passi, sia da giocatore che da allenatore, nella squadra del suo comune d’appartenenza Villa San Giovanni, dove ricopre l’incarico di Consigliere Comunale con Delega allo Sport. Giuseppe Cotroneo, classe 1991, è cresciuto come allenatore alla Viola Reggio Calabria affiancando Pasquale Iracà nonché tecnici esperti come Bolignano, Vallesi e Barilla. Ha allenato in C Silver da capo allenatore, assistentato in B in Toscana, Responsabile del Settore giovanile in Puglia a Francavilla, alla Scuola di Basket Viola come Responsabile del settore giovanile della Scuola di Basket Viola. Ha collaborato e collabora con i progetti giovanili della Fip Calabria in ambito maschile e femminile.

