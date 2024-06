Ballottaggio, a Firenze accordo tra Pd e M5S

StrettoWeb

A Firenze la coalizione del Pd si accorda con il M5S. L’avvocato Lorenzo Masi, che al primo turno era il candidato sindaco dei grillini, ottenendo il 3,35% dei consensi, ha detto che per il suo partito “non ci sono dubbi: il campo giusto non si può costruire che con i Democratici e al ballottaggio sosterremo convintamente la candidatura di Sara Funaro, non lasceremo la nostra Firenze in mano alla Destra”.

La partita però si gioca sul destino dei voti di Stefania Saccardi, candidata di Italia Viva che ha preso il 7,29% e che ha già detto di votare Sara Funaro a differenza del partito che lascia liberi i suoi, e i voti ottenuti da Cecilia Del Re (6,21%), ex assessore Dem, candidata sindaca con la sua lista di fuoriusciti dal Pd “Firenze Democratica”.

