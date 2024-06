Ballottaggi in Sicilia: al via lo spoglio, attesa per il risultato di Caltanissetta, Gela e Pachino

StrettoWeb

Al via lo spoglio in Sicilia per i ballottaggi per l’elezione dei sindaci: a Caltanissetta il confronto è tra Annalisa Maria Petitto e Walter Calogero Tesauro; a Gela, sempre nel Nisseno, Grazia Rita Cosentino del centrodestra perde le elezioni contro Giuseppe Terenziano Di Stefano sostenuto dal Pd e dal M5S; a Pachino, in provincia di Siracusa, i candidati sono Rosaria Fronterrè e Giuseppe Gambuzza. StrettoWeb seguirà lo spoglio in diretta con tutti i risultati in tempo reale.

AGGIORNAMENTI Gela, Terenziano Di Stefano batte Cosentino e il centrodestra Terenziano Di Stefano è il nuovo sindaco di Gela . Il candidato del Pd e del M5S ha battuto Grazia Rita Cosentino del centrodestra.

Caltanissetta: Tesauro in vantaggio A Caltanissetta il candidato del centrodestra Walter Tesauro è in vantaggio sulla candidata civica appoggiata dalle liste del centrosinistra Annalisa Petitto. Quando sono state scrutinate quasi un terzo delle sezioni, 17 su 56, 2.598 voti sono andati a Tesauro, mentre 2.080 sono le preferenze per la Petitto.

