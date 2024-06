Ballottaggi in Calabria, i risultati a Vibo Valentia, Gioia Tauro e Montalto

StrettoWeb

Al via lo spoglio per i ballottaggi in Calabria. A Gioia Tauro vince il ballottaggio Simona Scarcella, battuta Mariarosaria Russo. Grande la soddisfazione per la prima donna sindaco nella città del Porto.

Enzo Romeo del centrosinistra (alleanza Pd, M5S, Sinistra), primo presidente della Provincia di Vibo Valentia, è il nuovo sindaco. Battuto Roberto Cosentino, dirigente della Regione Calabria, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, dal movimento “Indipendenza”, e dalle liste civiche “Forza Vibo”, “Oltre” e “Vibo Unica”.

Per quanto riguarda Montalto Uffugo, i candidati a sindaco, entrambi civici, sono Biagio Faragalli, farmacista e già consigliere comunale, e Mauro D’Acri, ex consigliere regionale con delega all’Agricoltura nella Giunta presieduta da Mario Oliverio. Faragalli, con il 49%, ha sfiorato l’elezione al primo turno, mentre D’Acri si é fermato al 42,5%.

AGGIORNAMENTI Enzo Romeo è il nuovo sindaco di Vibo Valentia . Il candidato di Pd, M5S e Sinistra ha battuto Rocco Cosentino del Centrodestra. Quando sono state scrutinate oltre 11 mila schede, Cosentino è a 5.307 voti con e Romeo a 6.108.

Gioia Tauro, Scarcella è sindaco Con il 54% delle schede scrutinate, Simona Scarcella si attesta al 53% delle preferenze con un trend in crescita. Battuta la preside Mariarosaria Russo , appoggiata anche dal sindaco uscente Aldo Alessio.

Montalto, avanti Faragalli A Montalto , in provincia di Cosenza , il candidato sindaco Faragalli sarebbe in testa con il 57, dietro D’Acri con il 43%.

Gioia Tauro, avanti Scarcella Dai primi dati, a Gioia Tauro è in testa Simona Scarcella con il 54,5%, Russo si attesta al 45,5%.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.