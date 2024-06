“Bagnara è poesia – Bagnara esti puìsia”: ritorna il concorso a tema libero

StrettoWeb

L’Associazione A.C.E.D. – Associazione culture e dialetti di Bagnara Calabra sotto la guida del suo presidente Carmine Laurendi presenta anche quest’anno il concorso di poesia a tema libero per valorizzare la poesia, la cultura e le tradizioni culturali del nostro territorio.

Il bando integrale

Questo il bando del concorso al quale si potrà partecipare:

Art.1.

l’Associazione A.C.E.D (Associazione Cultura e Dialetti) bandisce la 5°Edizione del Concorso Letterario sezione di poesia a tema libero con scadenza il 15 settembre 2024.

Art.2.

Al Premio possono partecipare autori italiani e stranieri in lingua italiana.

Art.3.

Il Concorso si snoda in due sezioni:

A) poesia in italiano

B ) poesia in dialetto

Art.4.

Il contributo di segreteria è di 15 Euro per sezione. Il pagamento, deve essere effettuato tramite una delle seguenti opzioni:

bonifico bancario al C/C intestato a: Carmine Laurendi, IBAN: IT60N3608105138299936399960 Causale: “regione di provenienza– classe di concorso/ nome e cognome” Ricarica Postepay numero carta 5333 1712 0175 4971

Art.5.

Oggetto del Concorso è la presentazione di un massimo di 2 opere che verranno declamate e valutate dai giudici il giorno dell’evento. La declamazione sarà a cura dell’autore stesso qualora fosse presente, in sua assenza le opere verranno lette da una persona designata dall’organizzazione del premio.

Art. 6

Indirizzo spedizione degli elaborati: le opere dovranno essere inviate all’indirizzo email: laurendicarmine@gmail.com.

Dovranno avere come oggetto “Partecipazione alla 4ª Edizione di Bagnara è Poesia-Bagnara esti Puìsia”; il contenuto dell’email dovrà indicare nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico dell’autore. Le poesie vanno allegate nel formato pdf.

Art.7.

Sono ammesse opere precedentemente presentate in altri concorsi letterari.

Art. 8.

Tra le opere in finale, la commissione di giuria composta da esperti e poeti, stabilirà una graduatoria per le prime 5 assolute con i seguenti premi:

Sezione in italiano

1° Classificato: Coppa+attestato

2° Classificato: Coppa + attestato

3° Classificato: Coppa + attestato

4° Classificato Menzione d’onore 5°Classificato Premio Speciale

1° Classificato: Coppa+attestato 2° Classificato: Coppa + attestato 3° Classificato: Coppa + attestato 4° Classificato Menzione d’onore 5°Classificato Premio Speciale Sezione in dialetto

1° Classificato: targa + attestato

2°Classificato: targa + attestato

3° Classificato: targa + attestato

4° Classificato Menzione d’onore

5° Classificato Premio Speciale

A tutti i partecipanti, non vincitori, verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

Art.9.

Il Concorso si svolgerà in data 22 settembre inderogabilmente alle ore 16:00 a Bagnara Calabra. (Pizzeria Puerto Ninõ) I poeti sono pregati di arrivare massimo per 15:30 per le operazioni di registrazione.

Art.10.

Tutti i premi vengono consegnati direttamente agli autori se presenti al termine della serata, altrimenti verranno inviati per posta direttamente agli autori vincitori previo pagamento dei costi di spedizione.

Art.11.

I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione su riviste, giornali, per l’utilizzo foto cine-televisivo volto a promuovere il Concorso.

Art.12.

I partecipanti prendendo parte al concorso dichiarando sotto la propria responsabilità che l’opera è frutto di loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partners da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette in caso contrario.

Art.13.

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.

Art.14.

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutti i punti del presente regolamento.

Art.15.

Tutela dei dai personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice dichiara, ai sensi dell’Art.13, che il trattamento dei dati dei partecipanti al Premio è finalizzato unicamente alla gestione del Premio e all’invio agli interessati di informative puramente di carattere socioculturale. Altresì si informa, che i dati non verranno utilizzati e o ceduti a terzi per nessun motivo, incluso a scopo promozionale. In relazione all’Art.7 sul Diritto di recesso, l’autore può chiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla segreteria.

Info e contatti

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito al bando, rivolgersi ai seguenti contatti: E-mail: laurendicarmine@gmail.com Cell: 3462109390. Inediti ancora i nomi che comporranno la giuria che valuterà le opere pervenute; si conosce solo il nome del Presidente al quale sarà affidato l’incarico di coordinare i lavori; il Prof. Saverio Verduci, docente ordinario di materie letterarie, storico e ricercatore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.