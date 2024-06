“Bagnara borgo in Fiore”: così la cittadina reggina si colora e arricchisce | VIDEO

StrettoWeb

Bagnara, nello specifico il borgo di Porelli, si veste con fiori e colori per l’iniziativa “Bagnara borgo in fiore”. “Si tratta di una iniziativa promossa a maggio dalla parrocchia che ha avuto grande seguito e adesione da parte dei cittadini, i quali hanno mostrato fantasia e creatività. L’iniziativa è utile a valorizzare e far conoscere le peculiarità del territorio e la cultura del quartiere, per rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Nonostante lo spopolamento dei cittadini, la comunità rimane attiva e risponde bene”, è quanto si può vedere e ascoltare nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Intervenuto a margine anche il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco: “è una iniziativa lodevole. La si fa qui a Porelli, un bellissimo borgo. Ringrazio i cittadini che autonomamente si sono prodigati per rendere questo borgo ottimale, con una coreografia non immaginabile fino a qualche giorno addietro. Oggi siamo a Porelli, ma Bagnara è tutta bella”.

“E’ una bella iniziativa che ha coinvolto il rione e ognuno si è dato da fare”, le parole di un fioraio del borgo. “Le persone che passano si fermano, fanno le foto, vedono un po’ di colore. E’ piacevole vedere interesse da parte di tutti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.