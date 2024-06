Autonomia, le ragioni del sì: la conferenza online del Senatore Rapani

StrettoWeb

Autonomia differenziata, le ragioni del sì: il Senatore Ernesto Rapani terrà una conferenza stampa in modalità online, dedicata al ddl Calderoli, che si terrà oggi lunedì 24 giugno alle ore 16– ORE 16 in diretta sulla piattaforma di Informazionecomunicazione.it a reti unificate con altri siti e blog.

Durante l’evento, spazio autogestito, il Sen. Rapani presenterà i dettagli e gli obiettivi principali del progetto, nonché risponderà alle domande dei giornalisti presenti. “Il Governo Meloni, con questa iniziativa, dimostra chiaramente di porre al centro dell’agenda politica l’attenzione per il Sud e per la Calabria in particolare”, ha dichiarato poco tempo fa il Senatore Rapani. “E’ la prova tangibile che l’autonomia differenziata non rappresenta una penalizzazione, come talvolta si è sostenuto”.

