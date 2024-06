Autonomia, Baldino (M5S): “Occhiuto raccolga firme per il referendum con noi”

StrettoWeb

“Roberto Occhiuto ha deciso di indossare la maglietta di “paladino” del Sud contro la riforma Spacca-Italia. Peccato che quando avrebbe potuto incidere, cioè in conferenza Stato-regioni, abbia votato a favore di questa riforma. Peccato anche che come vice segretario di Forza Italia non sia riuscito a incidere chiedendo ai suoi di prendere le distanze per evitare l’approvazione definitiva. In realtà la sua tardiva e ipocrita presa di posizione sembra dovuta alla preoccupazione di perdere voti piuttosto che delle conseguenze disastrose delle autonomie leghiste per il Sud. Ma poco importa”.

“Se è vero che il Presidente Occhiuto vuole difendere la Calabria, gli lancio un appello: si unisca al Movimento 5 Stelle e a tutti quelli che si impegneranno nella raccolta delle firme per il referendum e per restituire la parola al popolo contro quello che lui stesso definisce un “contentino elettorale “a danno dei cittadini del Sud”. Sia conseguente, per una volta, passi dalle parole ai fatti. Per una volta”. Così la vicepresidente del gruppo M5S alla Camera Vittoria Baldino.

