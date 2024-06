ATM Messina, approvato dall’assemblea dei Soci il bilancio 2023

StrettoWeb

Si è tenuta oggi, martedì 25 giugno, a palazzo Zanca l’Assemblea dei Soci dell’Azienda Trasporti Messina SpA. Presenti per il Socio unico Comune di Messina, il sindaco Federico Basile e la governance aziendale in tutte le sue componenti, guidata dal presidente Giuseppe Campagna con i componenti il CdA Carla Grillo e Salvatore Ingegneri, il Collegio sindacale con la presidente Maria Eugenia Orlando e i sindaci Carmelo Franco Anastasi e Antonio Musicò; il Revisore contabile Giovanni Capillo e il direttore generale di Atm SpA Claudio Iozzi.

“L’ Assemblea ha approvato nei termini di legge il bilancio 2023, con un utile di esercizio che consentirà all’Azienda Trasporti di continuare l’attività di investimenti in servizi da erogare alla Città, e di rappresentare una società sana, proiettata sempre al futuro e vogliosa di investire sul tessuto sociale di Messina, come dimostrato dalle nuove assunzioni in ATM che ha visto nel corso del 2023 raggiungere la quota di n. 530 dipendenti e un utile di esercizio superior a 1milione e 500mila euro”, così il sindaco Federico Basile ha espresso la soddisfazione per risultati raggiunti da un’Azienda “che a partire dall’amministrazione De Luca ad oggi ha centrato tanti obiettivi”, ha detto Basile.

Sull’utile di esercizio ha proseguito il presidente Campagna: “si tratta di un importante traguardo perchè chiudere con un utile di esercizio significa che questa Azienda puà permettersi – ha sottolineato Campagna – di proseguire la sua gestione strategica, grazie all’intero management, nell’ottica della mobilità sostenibile e della realizzazione della transizione ecologica, gestione attestata dall’ampliamento della nostra flotta con un parco autobus pari a 164, e soltanto nel 2023 sono stati immatricolati 41 nuovi bus con caratteristiche tra Mild Hybrid e Full Electric per contribuire alla nostra mission volta a garantire un servizio di trasporto pubblico green che serve al futuro e alla qualità della vita”.

